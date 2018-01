Nella mattina di ieri, quattro pattuglie della Polizia Stradale della Sezione di Imperia sono intervenute nell’area di servizio di Bordighera sud perché allertati da un utente della strada, che segnalava la presenza di un gruppo di persone, palesemente stranieri.

In effetti, l’immediato intervento della pattuglie della Polizia di Stato ha permesso di accertare la presenza di tredici migranti, 8 adulti, 4 minori e una donna incinta all’ottavo mese di gravidanza. Gli stranieri hanno dichiarato agli agenti di essere saliti su un mezzo pesante a Ventimiglia, all’insaputa dell’autista, con l’intenzione di oltrepassare la frontiera e raggiungere la Francia, non sapendo però che il TIR era diretto a Genova.

Solo una volta partiti, si sono accorti che il mezzo aveva preso la direzione sbagliata; così richiamata l’attenzione dell’autista, che ha subito fermato il mezzo alla prima stazione di servizio, facendo scendere gli indesiderati passeggeri.

Ovviamente per far ciò avrebbero dovuto attraversare la carreggiata autostradale, con tutti i rischi del caso, mettendo a repentaglio la loro incolumità e quella degli automobilisti in transito.

La segnalazione e l’intervento della Polizia Stradale hanno evitato il peggio.

Sul posto sono intervenuti altri agenti della Polizia di Stato, impiegati nei dispositivi di sicurezza messi in atto per la nota emergenza migranti a Ventimiglia.

Tutti i tredici stranieri, risultati poi irregolari, sono stati condotti nel Commissariato PS della città di confine, ove le donne e i bambini sono stati affidati alle cure della Croce Rossa Italiana, mentre gli altri sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia ove è stata avviata la procedura di espulsione dal nostro territorio.

Non si sono registrate problematiche per la viabilità autostradale.