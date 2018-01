Sono quattro anni che questa amministrazione continua a fare danni in comune ed ai cittadini Ventimigliesi.

Si sono riempiti la bocca del loro fare e soprattutto ogni anno insistono con il bilancio partecipato, per fare qualche favorino ai loro consiglieri, e come i bimbi mai cresciuti giocano.

Ora vi domando come tutti i ventimigliesi di buon senso, ma ALLE SCUOLE CI AVETE MAI PENSATO, SE NON ORA PER CHIUDERE QUELLA DI VENTIMIGLIA ALTA?

Questo il post del consigliere Giovanni Ballestra su Facebok in merito alla scuola Cavour.