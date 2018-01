Sanremo, Ventimiglia, Albenga, Imperia, saranno sede nei prossimi giorni di presentazioni pubbliche e gratuite delle attività di privacyandsecurity.eu, la nuova business unit di Veris Servizi srl, azienda imperiese che – grazie a una esperienza ventennale consolidata nel campo dell’IT e della protezione degli asset informativi e a competenze trasversali specializzate che consentono un approccio globale alle soluzioni – fornisce consulenza e strumenti sofisticati per l’adeguamento di Enti e Imprese alle normative e alle nuove sfide del mercato globale.

privacyandsecurity.eu offre alla Pubblica Amministrazione, agli Enti e alle Imprese consulenza e formazione per adeguarsi al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), in vigore a partire dal 25 maggio 2018. Forte di numerosi percorsi di istruzione, con certificazioni e attestati conseguenti, il consulente privacyandsecurity.eu mette in campo una metodologia strutturata – che si basa su competenze specialistiche sia a livello normativo che a livello organizzativo, oltre che su conoscenze specifiche relative al trattamento dei dati – con lo scopo di tutelare il Titolare del trattamento dei dati, di Enti, Aziende, Rappresentanti, Imprenditori e Responsabili. privacyandsecurity.eu può svolgere il ruolo di DPO (Data Protection Officer), formare le imprese, e rendere sicure le procedure, nel rispetto dei dati individuali e della sicurezza informatica.

Le presentazioni si svolgeranno martedì a Sanremo (Hotel Nazionale, ore 17:00), mercoledì a Ventimiglia (Salone Parrocchiale Sant’Agostino, ore 17:00), giovedì ad Albenga (Palazzo Oddo, ore 17:00) e ad Imperia (c/o sede Veris Servizi srl, ore 17:00).

La partecipazione è gratuita e si rivolge a Enti pubblici e Imprese che, a partire dal 25 maggio, dovranno obbligatoriamente adeguarsi a quanto richiesto dal GDPR, che entrerà inderogabilmente in vigore.

“Si parla sempre più di GDPR e di sicurezza dei dati personali – afferma Carlo Venditto, Amministratore di Veris Servizi srl – ma le aziende italiane e in particolare quelle liguri sono ancora molto indietro e vige una sorta di immobilismo che rischia di essere molto pericoloso. Invitiamo Amministratori pubblici, Segretari comunali, Dirigenti pubblici e privati, Imprenditori, per una breve presentazione delle insidie e delle problematiche del GDPR, al fine che attivino al più presto le necessarie contromisure. I giorni passano velocemente e il 25 maggio arriverà anche quest’anno”.