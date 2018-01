Venerdì 2 febbraio alle ore 21.15 torna il Tango Argentino al Teatro Centrale con lo spettacolo Abrazos de Tango.

Prezzi di ingresso platea € 30+2,00 prev. – galleria € 25,00+2,00 prev. – € 20,00+2,00 prev.

Info e prenotazioni 0184 506060 tutti i giorni dalle 16.00 alle 21.00

Straordinari ballerini e i musicisti ci conducono in un viaggio nelle atmosfere porteñe di Buenos Aires aprendoci le porte al mistero del tango:L’abbraccio. Non c’è emozione, non c’è sensazione, non c’è stato d’animo che un abbraccio non sia capace di trasmettere più di qualsiasi parola.

L’abbraccio del tango permette a due corpi di comprendersi e conversare in un raffinato dialogo in movimento guidati dalla musica. Due sconosciuti diventano una cosa sola, uniti e incatenati per tutta la durata di un tango.

Un dialogo di aromi, di sguardi e tremiti, di paure ad invitarsi e incontrarsi. Un velarsi e rivelarsi di sguardi, di rossori, di palpiti, di assensi e di rifiuti. La passione, l’estasi, il tormento dell‘abbraccio: è questo il tema segreto di questa danza. L’unione che si può creare fra i corpi e le anime dei ballerini è tanto intima, tanto struggente, tanto emblematica e viscerale.

Lo spettacolo propone un cammino cadenzato attraverso le melodie e stili del tango: melodrammi di tre minuti, leggiadri valsecitos criollos, mossi sul pulsare ossessivo di antiche e nuove tradizioni: dai tangos abbozzati sotto i cieli stellati della Boca fino alle brillanti composizioni dei loro eredi diretti di epoca moderna.

Dopo il successo delle scorse tournée con lo spettacolo “Tango Historias de Amor”, iniziate nel 2016 con il debutto al Teatro Nuovo di Milano, la omonima compagnia è stata protagonista in altre significative location come il Teatro Ariston di Sanremo, la XI Rassegna Internazionale della Danza alla Fortezza Priamar di Savona, il Festival Internazionale del Balletto di Noto, Acqui in Palcoscenico ad Alessandria, Festival le Crociere di Orbetello e la rassegna tramonti all’ antico Teatro Romano di Ferento, la compagnia Tango Historias de Amor ritorna sui palcoscenici italiani con il nuovo spettacolo “Abrazos de Tango”.

ballerini

Sabrina Concari – Mariano Allegro

Julio Luque – Geraldine Giudicelli

Michele Lobefaro – Emanuela Benagiano

Vito Raffanelli – Giorgia Rossello

Matteo Antonietti y Ravena Abdyli

Marco Pasini y Mariana Bettariga

con la straordinaria partecipazione di

Fabian Serna di Legion Malambo

musica

ORCHESTRA TANGO TINTO

Barbara Varassi – pianoforte

Gerardo Agnese – bandoneon

Vincenzo Albini – violino

Virgilio Monti – contrabbasso



LA COMPAGNIA

Tango Historias de Amor una compagnia giovane formata da affermati artisti argentini con esperienze professionali internazionali che sotto la direzione di Mariella Malpeli hanno dato vita al progetto di portare in scena il tango argentino partendo dalla sua essenza: abbraccio e improvvisazione.

Una compagnia di ballerini e musicisti che conosce lo sforzo ed il lavoro di squadra, fatto con passione e in sinergia. Energia che esplode sul palcoscenico grazie all’affiatamento tra musicisti e ballerini che ha la sua massima espressione e magia proprio nell’improvvisazione.

La compagnia Tango Historias de Amor ha riscosso grande successo di pubblico andando in scena in molti teatri e festival di danza italiani. Tornerà dunque ad emozionare il pubblico la prossima stagione teatrale 2018.



L’ORCHESTRA

Tango Tinto è un ensemble di tango argentino composto da artisti argentini ed europei: Barbara Varassi Pega, pianoforte; Gerardo Agnese, bandoneon; Vincenzo Albini, violino; Virgilio Monti, contrabbasso. Da più di 10 anni sulla scena europea, si distingue per una solida esperienza nello stile e un grande affiatamento che ne fanno il suo punto forte. Propone diversi spettacoli: concerti, spettacoli di musica, danza e montaggio video, repertorio da ballare e d’ascolto, tutti di alta qualità ed esperienza professionale. Il suo repertorio abbraccia i diversi periodi della storia di questa musica urbana, dalla “guardia vieja” ai contemporanei, comprendendo brani dei più noti compositori (Pugliese, Troilo, Gardel, Piazzolla, Arolas, De Caro e tanti altri) offrendoli con uno stile proprio e caratteristico. Ha partecipato a numerosi Congressi, Milongas e Festival di Tango in tutta Italia ed Europa tra i quali: Bologna Tango Festival; Cosenza Tango Festival; Bari Tango Congress; Rovigo Tango Festival; Torino Anima Tango; Sanremo Tango Festival; Verona Tango Festival, Crema Tango Festival. Vilnius Tango Festival, Lituania; London Tango Festival; Rotterdam Tango Festival; Tampere Tango Festival, Finlandia; Dublin Tango Festival, Irlanda. Ha collaborato con i più affermati maestri di Tango tra i quali: Miguel Angel Zotto, Ricardo Barios e Laura Melos, Osvaldo Roldan, Alejandro Aquino e Graciela Roston, Sebastan Romero e Silvina Aguera, Marco Palladino, Alejandro Angelica, Alberto e Sabrina Scarico, Mariano Navone, Pablo Mojano e Roberta Beccarini e tanti altri ancora. Motivo d’orgoglio per l’ensemble è la collaborazione allo show “Tetralogia” del famoso coreografo Leonardo Cuello. Dalla sua formazione si è esibito frequentemente in Argentina ed Europa ed è stato sempre ben accolto dalla critica e dal pubblico. Ha al suo attivo due CD: “Tango Tinto” (2004) e “Éxtasis” (2007), con la partecipazione di musicisti invitati.



FABIÁN SERNA

Ballerino, Maestro Nazionale di Danza, coreografo, attore e direttore artistico della compagnia di danze folkloristiche argentine Legión Malambo. Nel 2004 il Governo Argentino lo ha insignito del premio “Ballerino dell’anno”. Tra il 1998 e il 2016 ha conseguito innumerevoli premi a livello nazionale, partecipando a tournée in Giappone, Germania, Brasile, Svizzera, Spagna, UK, USA, Colombia, Perù, Francia, Italia e Grecia. Nel 2012 vince il reality televisivo Q’VIVA The Chosen e realizza uno spettacolo a Las Vegas con Jennifer Lopez, Marc Antony e Jamie King. Nel 2015 fonda la compagnia Legión Malambo. Nel 2016 entra a far parte di uno degli spettacoli itineranti più rinomati al mondo, Fuerza Bruta. Nello stesso anno è coreografo e ballerino dello spettacolo di tango Deseos insieme alla compagnia Estampas Porteña e porta in scena con la Legión Malambo Atsu, primo spettacolo al mondo a fondere malambo e arti marziali. Nel 2017 la compagnia, di cui è direttore artistico e coreografo, è tra i finalisti della quarta edizione del talent show italiano Tú Sí Que Vales.