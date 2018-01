Anche a Nizza ed a Cannes, in Costa Azzurra, in alcuni negozi della catena “Intermarché” si sono verificati liti, intimidazioni, colpi proibiti e vere e proprie risse tra clienti che volevano accaparrarsi barattoli di Nutella da 950 grammi in offerta, scontati anche del 70% rispetto al prezzo di listino.

Alcuni clienti che volevano comprare i vasetti venduti a 1,41 euro anziché a 4,70 si sono messi in fila sin dalle prime ore del mattino di ieri, in attesa dell’apertura dei supermercati. Per poi scattare verso le pile di barattoli come in una gara. Alcune persone hanno ripreso le risse con i loro cellulari e poi pubblicato i video su Facebook. “Mi sono ritrovato da solo in mezzo a 200 persone che si comportavano come animali!” racconta a “Nice Matin” un agente della sicurezza l’Intermarché di Saint-Roch a Nizza.