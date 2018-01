Fine settimana di appuntamenti in provincia di Imperia per l’assessore regionale Marco...

Fine settimana di appuntamenti in provincia di Imperia per l’assessore regionale Marco Scajola

Sabato mattina sarà, ad Imperia, alla commemorazione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti alle ore 10.30 presso la Sala Auditorium del Museo del Mare con l'incontro: "...per non dimenticare"