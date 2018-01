La Giunta regionale ha deliberato oggi il riparto del fondo destinato alle quattro ARTE liguri. Dei 7 milioni a disposizione del fondo annuale è stato assegnato ad ARTE Imperia un contributo pari a 734 mila euro, 459 mila euro in più rispetto ai 275 mila euro assegnati l’anno scorso. L’aumento si è reso necessario in considerazione dei maggiori oneri finanziari sostenuti nel 2017 in relazione alle iniziative di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare che appartiene al portafoglio dell’Ente. Il resto del fondo è stato ripartito proporzionalmente a favore delle altre ARTE liguri, sempre in ragione degli oneri finanziari sostenuti e del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica in disponibilità.

“Abbiamo voluto iniziare quest’anno – afferma l’assessore regionale all’edilizia Marco Scajola – con ancora più determinazione rispetto al lavoro di rilancio delle ARTE Liguri voluto dalla nostra Giunta. Lo stanziamento annuale approvato oggi ha pesato con molta attenzione tutti i costi sostenuti in relazione alle operazioni di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare eseguite da ARTE Imperia, che si traduce in una assegnazione di maggiori risorse che potranno essere utilizzate in funzione della missione istituzionale dell’Ente, che non è solo quella di gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica ma anche di sostenere le politiche abitative a favore delle fasce più deboli che vivono nei nostri territori”.