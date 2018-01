Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Una raccolta di sangue, con tanto di festicciola, è stata promossa dalla Fidas di Cipressa nello stesso centro cipressino. Si comincia con un aperitivo, gratuito, questa alle 19 al “Bar di Pino e Angela”. Domenica 28 gennaio dalle 8 alle 12,30 una emoteca mobile procederà a una serie di prelievi in piazza Martini. Il responsabile locale, Giuseppe Storia, si augura una partecipazione non solo da Cipressa ma anche da località vicine e di qualsiasi altro centro. Sarà presente, fra gli altri, il presidente provinciale Fidas, Claudio Petrucci.

