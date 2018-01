Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Direzione Genova (carreggiata Sud) Tra Imperia Est e San Bartolomeo dal km 105+430 al km 104+175 carreggiata chiusa (orario notturno) con doppio senso sulla carreggiata opposta per manutenzione dell’impianto di ventilazione galleria Gorleri dal 02/02/2018 al 03/02/2018

Tra San Bartolomeo e Imperia Est dal km 104+175 al km 105+430 carreggiata chiusa (orario notturno) con doppio senso sulla carreggiata opposta per manutenzione dell’impianto di ventilazione galleria Gorleri dal 01/02/2018 al 02/02/2018

Direzione Francia (carreggiata Nord) Tra Savona e Spotorno dal km 49+385 al km 52+250 carreggiata chiusa (orario notturno) con doppio senso sulla carreggiata opposta per manutenzione dell’impianto di ventilazione dal 31/01/2018 al 01/02/2018

Ecco i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 tra Savona ed il Confine di Stato nel corso della prossima settimana.

