Un uomo di 70 anni che per evitare la fine della relazione, ha minacciato di pubblicare le foto intime di una ragazza di 18 anni, genovese, è stato rinviato a giudizio per tentata violenza sessuale. Per l’accusa l’anziano avrebbe fatto alcuni regali e dato denaro alla giovane in cambio di prestazioni sessuali. La ragazza, però, ha deciso di troncare la relazione e l’uomo l’ha minacciata di pubblicare le sue foto intime. La giovane a questo punto ha denunciato il 70enne.