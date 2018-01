Buongiorno,

mi permetto di fare una piccola osservazione.

Apro il giornale quotidiano, leggo l’articolo relativo al nostro Assessore al Turismo Marco Sarlo, e non posso far altro che provare un senso di fastidio nei suoi confronti.

Mai un Assessore in passato ha osato criticare continuamente coloro che svolgono la propria attività nei loro negozi con dedizione e con fatica dato il momento non troppo esaltante del commercio, nominandoli BOTTEGAI, Non è la prima volta che vengono espresse dichiarazione non troppo lusinghiere a chi svolge questa attività

Bisognerebbe che qualcuno gli facesse notare di comportarsi nelle dichiarazioni con più professionalità, visto che lui si definisce un grande MANAGER.

Grazie, continui così.

Gianni Maria Tinelli, ex consigliere comunale di Sanremo