Amanda Embriaco, 25enne di Sanremo, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nella città dei fiori in corso Marconi nelle vicinanze del negozio “Divani & Divani”. La giovane è stata trasportata dall’elisoccorso all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure.

Amanda era in sella alla sua moto, quando si è scontrata frontalmente con un furgoncino, guidato da un uomo di Bordighera, che proveniva in senso inverso. A causa delle gravi ferite riportate la 25enne rischia l’amputazione di un piede. I Carabinieri stanno ora cercando di ricostruire la dinamica del grave incidente.