Terzo appuntamento, domenica 28 gennaio alle 16, per la Rassegna “A teatro per merenda con mamma e papà” organizzata dal Teatro dell’Albero con la consulenza artistica del Teatro dei Mille Colori e il Comune di San Lorenzo al Mare.

“Il Sognamondo” è un inno alla fantasia e alla voglia di conoscere ed esplorare luoghi e culture diverse; è un viaggio immaginario nei cinque continenti alla ricerca di sé stessi ma anche della strada per trovare il proprio posto nel mondo. In un gioco di teatro nel teatro il vecchio marionettista Mastro Belloni utilizza i suoi pupazzi per ripercorrere con la memoria l’epoca della propria infanzia, narrando la fuga della sua famiglia da un paese in guerra. La paura, la povertà e i disagi quotidiani vissuti dal bambino in questa difficile situazione vengono superati grazie ad un regalo molto speciale fattogli dal padre: una mappa geografica della Terra. Guardandola, il piccolo Belloni si immagina di poter raggiungere luoghi misteriosi e sconosciuti, nei quali prendono vita situazioni e avventure fantastiche come solo i bambini sanno inventare. Protagonisti di queste storie sono uomini ma soprattutto animali, proprio perché gli animali sono ciò che più colpisce la fantasia dei bambini. Il progetto dello spettacolo prende l’avvio dall’idea di proporre ai bambini l’ascolto della musica classica coniugandola con il teatro di figura che ben si presta a questo connubio basandosi principalmente sui movimenti e sull’immagine. La musica non è una semplice colonna sonora fornita alle scene, ma un vero e proprio intersecarsi organico di due linguaggi artistici che nello spettacolo si fondono per diventare complementari tra loro. Nello spettacolo sono dunque presenti brani di vario genere del repertorio classico e non solo, tra i quali: la “Danza slava” di A. Dvorak, il “Valzer N°2” dalla Jazz Suite di Shostakovich, un brano di Nino Rota tratto dalla colonna sonora del film “8 e mezzo”, la “Pavane” di Faurè e altri ancora. Teatro del Corvo Cell.: 328.45.92.491