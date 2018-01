Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Venerdì 26 gennaio alle ore 21.15 al Teatro dell’Attrito di Imperia è in programma la presentazione del romanzo di Bruno Segalini “Fiamme & Rock’n’ Roll” sullo sgombero del centro sociale Leoncavallo. Alla serata sarà presente l’autore del volume.