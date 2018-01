Nizza| La Prefettura di Nizza,lo scrive Nice Matin,è stata sanzionata due volte dal tribunale amministrativo per il mancato rispetto delle regole in materia di richieste Asilo da parte dei migranti In particolare in un caso si parla chiaramente del rinvio in Italia di minore, cosa non prevista dai vigenti trattati, una questione quella dei minori rinviati in Italia dalla Francia che fa molto discutere fino ad ora non vi erano conferme delle autorità transalpine queste sanzioni lo accertano vi sono delle irregolarità e non si tratta di casi isolati