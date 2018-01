Come ogni anno il Comune di Sanremo organizza il Corso Fiorito “Sanremoinfiore Edizione 2018”. Anche la città di Bordighera parteciperà con un proprio carro fiorito. La sfilata avverrà l’11 marzo 2018, con inizio alle ore 10.30. Il tema di quest’anno è “Sanremo, Città dello Sport 2018”. Al primo classificato sarà consegnato un premio di Euro 3.000; al secondo Euro 2.000 e al terzo Euro 1.000. Chi riceverà l’incarico di predisporre il carro fiorito della Città di Bordighera ha diritto a ricevere un finanziamento di Euro 9.000 appositamente stanziato dal Comune di Sanremo. La scelta del bozzetto sarà a cura del Comune di Bordighera. Il giudizio è insindacabile.

Chi desidera partecipare alla manifestazione in oggetto deve far pervenire entro e non oltre martedì 6 febbraio, ore 12.30 all’indirizzo l.moreno@bordighera.it (oppure consegnando il bozzetto a mano all’ufficio cultura – sempre però entro il termine indicato -) un bozzetto con relazione descrittiva. Il tema assegnato a Bordighera è pallavolo-beach volley. Nel bozzetto si devono trovare uno o più degli elementi di seguito descritti (meglio se tutti):

a) Elemento distintivo della città;

b) Il tema della pallavolo;

c) Il tema del beach volley

Sono particolarmente graditi altri riferimenti caratteristici della Città di Bordighera.

Nell’ambito di queste indicazioni viene lasciato ampio spazio agli autori affinché sviluppino il più possibile in libertà la loro fantasia.

Ad ogni e-mail ricevuta dall’ufficio cultura all’indirizzo l.moreno@bordighera.it entro il termine sopra citato sarà inviata una risposta di conferma, che vale come ricevuta dell’effettiva ricezione del vostro invio; pertanto in assenza di una e-mail di conferma contattare l’ufficio cultura allo 0184 272205.

Regolamento, percorso ed ulteriori informazioni sono comunque disponibili in formato cartaceo presso l’Ufficio cultura del Comune di Bordighera.