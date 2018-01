“Anche quest’anno la generosità dei ventimigliesi ha fatto la differenza!”: con queste parole i soci del Lions Club Ventimiglia hanno commentato la riuscita della raccolta di alimenti in favore delle persone meno fortunate che ha avuto luogo sabato scorso presso il supermercato CONAD di via Carso.

I Lion di Ventimiglia, grazie anche all’insostituibile supporto dei Leo e degli Alpini del gruppo di Ventimiglia dell’Associazione Nazionale Alpini, hanno infatti raccolto 962 Kg di alimenti a lunga conservazione, che stanno per essere distribuiti a persone bisognose del nostro territorio.

“Sono tante le persone da ringraziare – aggiunge Erika Demaria, Presidente del Lions Club Ventimigliese – prima di tutto i cittadini, che anche quest’anno hanno capito l’importanza dell’attività di servizio che noi svolgiamo. Poi, il direttore ed il personale del supermercato CONAD e, infine, Guido Maccario, Alpino e Lion, che da sempre è l’organizzatore di questa raccolta e riesce a coagulare intorno a sé la collaborazione di tanti soci”.