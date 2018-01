Ventimiglia| Uno scooterista francese è morto in un incidente avvenuto in serata sulla statale 20 a Ventimiglia quasi in frazione Porra. A perdere la vita uno scooterista francese che ha centrato frontalmente un’auto almeno secondo le prime ricostruzioni, ancora da accertare. L’incidente è avvenuto in direzione costa, all’altezza della cava Bergamasca. Stando alle prime informazioni, sembra che lo scooterista abbia sbagliato ad affrontare una curva a destra, schiantandosi contro l’auto che viaggiava in direzione opposta.