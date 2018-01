Perdono in trasferta sia la prima squadra che l’under 16 della Blue Ponente Basket, sodalizio per lo sviluppo del basket femminile nel ponente ligure tra le società di Alassio, Bordighera e Diano Marina.

Sabato 20 gennaio le ragazze della serie C cedono in trasferta a La Spezia contro il Marola per 60 a 30. “Partita quasi mai in discussione: le ponentine subiscono e patiscono la fisicità e la precisione al tiro dalla media e lunga distanza delle avversarie.” dice coach Ciravegna. “Non così fortunate le nostre ragazze che a tratti hanno creato qualcosa di convincente ma segnando davvero poco.Il gruppo è solido, regna una gran coesione tra le senior e le giovani e questo può solo dare buone speranze per il futuro.”

Martedì 23 gennaio le ragazze dell’under 16 cedono in trasferta contro Cairo Montenotte per 53-39. “Gara molto equilibrata fino a sei minuti dalla fine, poi Cairo trova la via del canestro pesante mandando a segno tre bombe da tre. Noi reagiamo ma sbagliando troppo, complice la fretta che la fa da padrona.” dice coach Bracco. “Brave le nostre contro un avversario forte. L’inserimento a rotazione di atlete dell’under 14 inizia a dare dei risultati, ovviamente manca ancora il lavoro ‘di squadra’ che al momento facciamo solo durante le partite ufficiali, ma continuare su questa strada è la scelta giusta.”

Prossimo impegno per la prima squadra di Serie C in casa al PalaCanepa di Diano Marina contro Auxillium sabato 27 gennaio alle ore 19.