Lutto ad Imperia per la prematura scomparsa della professoressa Emilia Ignorati, insegnante di Lettere alle scuole medie nell’Istituto comprensivo Nazario Sauro. La docente, originaria di Aulla, mancata a soli 60 anni, ha lavorato nel mondo della scuola per 33 anni, a partire dal 1984 ed è stata apprezzata dagli studenti che hanno avuto la possibilità di poter crescere grazie ai suoi preziosi insegnamenti.

“Lei è stata una delle migliori prof. che abbiamo mai conosciuto – hanno scritto, alcuni ex alunni di Emilia – Sempre felice e con la voglia di aiutare tutti, vogliamo ricordarla così… non doveva capitare a lei. Ma si sa, i migliori se ne vanno sempre. mentre i peggiori restano”.

“Ringrazio di cuore gli autori del gesto, non esistono parole giuste per potervi ringraziare a pieno, sono sicuro che nel posto migliore in cui è ora è felice di sapere che gli siete vicino anche voi. Ora rendetela fiera del suo mestiere, eravate la cosa che più aveva a cuore, studiate, impegnatevi e pian piano passerà tutto” ha commentato su Facebook, Alessio, figlio di Emilia Ignorati.