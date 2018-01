Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Si attendono ora le motivazioni della sentenza anche per un possibile appello.

Durante il dibattimento si è stabilito che l’imputato non aveva preso denaro dai migranti ospitati. R.H.S è un noto ballerino ed ha anche una seconda palestra in Francia dove risiede nel comune di Beausoleil.

La Polizia scoprì nel 2014 che ospitava dei migranti, una famiglia con anche dei bambini 10 persone in tutto, che a quanto si è appurato R.H.S aveva incontrato alla stazione di Ventimiglia, nei locali della palestra da lui gestita.

Ventimiglia| È stato condannato in primo grado R.S.H., cittadino francese, gestore di una palestra nel centro del città di confine a 5 anni e 150.000 euro di multa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina .