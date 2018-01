A Ventimiglia proseguono i corsi di Biodanza. Danza significa “movimento pieno di senso”; la Biodanza ( danza della vita) usa questo significato ed è un modo di muoversi seguendo le proprie possibilità senza seguire degli schemi o dei passi ma trovando la proprie espressività vitale.

Attraverso questi movimenti, negli incontri settimanali, si fa un percorso per rientrare in contatto con la propria creatività e vitalità personale.

Attraverso semplici esercizi espressivi come camminare, respirare, danzare, incontrare, ci si può rimettere in contatto con i propri ritmi vitali, migliorare il proprio benessere e la capacità di vivere armoniosamente il momento presente.

Lo psicologo Rolando Toro, ideatore di questo metodo, lo amava definire “la poetica dell’incontro umano” perché in un mondo che scorre sempre più veloce diventa essenziale ritrovare il contatto umano affettivo che viene spesso trascurato.

Gli incontri proposti dall’insegnate tirocinante Marco Muratore Tel. 3421776346 (orizzonti.life). Si svolgono al lunedì alle 8.45 presso la palestra Associazione Arte Educazione Cultura a Ventimiglia – Lungomare Varaldo 45.

Incontri ad offerta libera.

Posti limitati, richiesta prenotazione.

Gli incontri di Lunedì 22 e 29 Gennaio sono stati promossi dall’associazione “Sportello Antiviolenza NOI4YOU” di Bordighera, pertanto l’incasso verrà devoluto allo Sportello operativo presso la Croce rossa di Bordighera