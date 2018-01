Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Una donna di origine albanese, disperata per uno sfratto esecutivo, si è cosparsa di benzina e con un accendino tra le mani ha minacciato di darsi fuoco nel Palazzo di Giustizia della Spezia. Agenti di polizia giudiziaria hanno iniziato a parlarle cercando di farsi spiegare le ragioni del gesto e sono riusciti a farla desistere. La donna è stata sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio.