A Sanremo alcuni residenti di corso Inglesi e via Privata Serenella sostengono che nelle zona l’aria sia irrespirabile e che ci sia un forte odore di sostanze chimiche. Vigili del fuoco, tecnico dell’Arpal, ispettori dell’Asl, Carabinieri e Polizia Municipale ieri pomeriggio hanno effettuato accertamenti sulle acque del rio Foce. Sono stati prelevati campioni che saranno analizzati per capire se davvero nel corso d’acqua una massiccia quantità di pesticidi, come scrive Paolo Isaia sul “Secolo XIX”.