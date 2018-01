Due bellissimi film per tutti, in programmazione in questo fine settimana al “Cinema Cristallo” di Dolceacqua. “Il viaggio di Fanny” perché il Giorno della memoria non sia una semplice data sul calendario, ma un’occasione per riflettere sui comportamenti degli esseri umani, con la convinzione che il passato può insegnarci un modo più adulto e responsabile di vivere l’oggi. Con “Finchè c’è prosecco c’è speranza” un tuffo nella realtà italiana odierna, tra progresso e tradizione, eccellenze e vergogne.

Il viaggio di Fanny di Lola Doillon

giovedì 25 gennaio ore 21:00

venerdì 26 gennaio ore 21:00

sabato 27 gennaio ore 17:30

Il viaggio di Fanny

… se ci sarà sempre qualcuno pronto ad accogliere le persone scomode in cerca di salvezza, non mancheranno nel futuro dell’umanità persecuzioni, cacciate, intolleranza, ingiuste separazioni…



Finché c’è prosecco c’è speranza di Antonio Padovan

sabato 27 gennaio ore 21:00

domenica 28 gennaio ore 17:30

Finché c’è prosecco c’è speranza

“Una indagine impregnata di riflessioni sul futuro che vogliamo. Un inno all’andare piano, assaporando la vita. Un ritratto di un territorio ingarbugliato tra progresso e tradizione , tra eccellenza e vergogne. Una lettera d’amore. Autentica”