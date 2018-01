Questa mattina in Consiglio Regionale a Genova si è tenuta la seduta solenne dedicata al ricordo della persecuzione degli ebrei nei campi di concentramento.

Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità civili e militari della Liguria, e il Comune di Imperia è stato rappresentato dal Presidente del Consiglio Comunale Diego Parodi.

Oratore della cerimonia è stato il Rabbino capo di Genova, Giuseppe Momigliano, che ha sottolineato l’importanza di ricordare, traendo dalla memoria un insegnamento per il futuro.

Durante la seduta è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare tutti i caduti nello sterminio dei lager nazisti.