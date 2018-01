Stamani in una scuola elementare, nel corso della ricreazione una dozzina di alunni si è ritrovata ad aver a che fare con del gas lacrimogeno. Un bambino di 10 anni, in possesso di una piccola bomba lacrimogena, ha avuto la bella idea di tirarla fuori dalla cartella e di lanciarla in giardino vicino ai suoi compagni di scuola. E’ accaduto nella scuola della Peyroua a Saint-Raphaël, cittadina in Provenza-Costa Azzurra. In seguito all’allarme lanciato dalle maestre, nella scuola sono intervenuti 14 pompieri. Una dozzina di bimbi ha respirato i fumi provocati dalla piccola bomba, ma a parte il grande spavento, nessuno tra i piccoli ha riportato seri danni, come riporta “Nice Matin”.