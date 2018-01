Ventimiglia| La Consigliera del Movimento Cinque Stelle SILVIA Malivindi traendo spunto dalla notizia apparsa ieri dei complimenti dell’ANAC all’ Amministrazione di Roma guidata da Virginia Raggi per il lavoro svolto in materia di anticorruzione e trasparenza che sta dando nella capitale risultati positivi.

Consigliera Malivindi è notizia di ieri che l’amministrazione comunale di Roma guidata dalla sua collega di movimento Virginia Raggi( Leggi qui la notizia originaleVirginia Raggi Anac) ha ricevuto una lettera di complimenti da parte del presidente dell’ANAC ( Agenzia Nazionale Anticorruzione) per i risultati raggiunti con il Tavolo Tecnico in materia appunto di anticorruzione e trasparenza. A tal proposito la Sindaca Virginia Raggi scrive tra l’altro sul suo profilo Facebook ” Tradotto ormai gli appalti importanti si fanno con gare pubbliche e trasparenti : così come si deve fare”

Ecco invece a Ventimiglia la situazione è un po’ diversa? ( Nel Video allegato la risposta della Consigliera Comunale Silvia Malivindi)

In breve nella città di confine sono due i grandi appalti che ormai vivono in uno stato di proroga tecnica perchè scaduti Parcheggi ( Ditta Colombo )e Gestione dell’Igiene Urbana ( Docks Lanterna)