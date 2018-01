Oggi pomeriggio un vasto incendio sviluppatosi in una villa lungo la strada che conduce a Gorbio, paese che si trova in una valle al di sopra di Mentone e Roquebrune-Cap-Martin, in Costa Azzurra. Più di 20 pompieri di Mentone e della Turbie sono intervenuti sul posto ed hanno trovato un corpo completamente carbonizzato.

Probabilmente la vittima è la proprietaria dell’abitazione, ma la sua identità potrà essere confermata solo tramite l’esame del Dna. La Gendarmeria sta indagando per stabilire le cause dell’incendio, come riporta “Nice Matin”.