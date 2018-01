Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

A conclusione della mostra “Giovanni Novaresio. La sua Africa 1954-1980”, venerdì pomeriggio la figlia dell’artista, Giovanna Novaresio, ha donato al Comune di Sanremo un’opera del padre dal titolo “Somale” (1980, olio su tela, cm 70×50). Il dipinto entrerà a far parte delle collezioni civiche del museo di Palazzo Nota.

La figlia dell’artista, Giovanna Novaresio, ha donato al Comune di Sanremo un'opera del padre dal titolo “Somale” (1980, olio su tela, cm 70x50). Il dipinto entrerà a far parte delle collezioni civiche del museo di Palazzo Nota