Domani, martedì 22 gennaio, alle 15 nella Concattedrale di San Siro a Sanremo saranno celebrati i funerali di Leone Durazzi, sovrintendente della Polizia Municipale e operatore dell’ufficio contravvenzioni della città dei fiori, mancato a soli 55 anni. Leone, apprezzato, per l’umanità e la professionalità, da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, lascia la moglie e 4 figli.

