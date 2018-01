E’ spirata in ospedale Laurina Biamonti Fogliarini, 75enne investita il 4 gennaio in centro a Vallecrosia. L’anziana con il marito Enzo Fogliarini, imprenditore del settore mobili, stava attraversando la strada davanti all’Istituto Don Bosco, quando è stata urtata da una moto condotta da un 81enne. Poco dopo il ricovero a Laurina Biamonti Fogliarini era stata asportata la milza. La Procura potrebbe aprire un fascicolo per omicidio colposo, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.