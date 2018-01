Gli Under 15 della Rari Nantes Imperia fanno il regalo di compleanno al loro allenatore Nicola Rosso. I giallorossi battono Sturla in trasferta 5-7 e trovano il quarto risultato utile consecutivo.

La squadra ha mandato ottimi segnali nonostante i ragazzi avessero pochi allenati alle spalle, a causa degli ultimi giorni movimentati. In vasca, i giallorossi hanno condotto una partita ordinata senza forzature e che hanno portato a casa, ‘usando la testa’ soprattutto negli ultimi due tempi.

Dalla bella difesa serrata di Paganoni (che da marcatore si è visto fischiare soltanto un’espulsione in quattro tempi) alla coppia gol Bracco-Piskunov che ha messo a referto 6 reti in due.

Gli Under15 stanno cementando la loro amicizia e così anche il lavoro e le prestazioni in acqua. La riprova è il terzo tempo di sabato: dopo il match, tutta la squadra si è fermata nell’impianto per assistere alla grande sfida di Serie A1 Bogliasco-ProRecco. E l’allenatore ha potuto salutare il centro bogliaschino Sadovyi, l’italo-ucraino ha giocato diverse stagioni ad Imperia ed insieme a Rosso ha vinto lo scudetto Juniores nel 2006.

STURLA – R.N.IMPERIA 5-7

DiFini; Bracco cap. 4; Staltari 1; Piskunov 2; Pario; Lucia; Grosso ; Rossi M.; Cipriani ; Vinci; Paganoni; DiLionardo; Rossi R. All.: Rosso

Under 13 straripanti a Ronco Scrivia. I giovani giallorossi trovano il primo successo stagionale e fanno felice Mister Rosso, l’allenatore che da poche settimane ha sostituito Durante sulla panchina giovanile.

Il tabellino è impietoso: 1-13 per i giallorossi che hanno dominato la gara. Dopo un po’ di titubanza nelle battute iniziali è stato Rossi a sbloccare la partita che si è così messa in discesa. Si sblocca anche Dulbecco, mattatore del match, che accompagna i suoi verso lo 0-9 parziale prima che l’Aquarium firmi il gol della bandiera. Negli ultimi sette minuti, Imperia arrotonda per il finale 1-13.

TABELLINO

AQUARIUM VALLESCRIVIA – RARI NANTES IMPERIA 1-13

(0-1; 0-3; 1-5; 0-4)

AQUARIUM – Bondi, Iannone, Frau, Armanini 1, Moretto, Reale, Ansaldi, COminetti, Giannini, Manitto, Barattino. All.: Gogna

IMPERIA – Murialdo, Faccio, Rossi cap. 1, Sciocchetti, Bellini, Morchio 1, Dulbecco 5, Pollice, Sassi 3, Di Luccio 1, Demasi, Lanteri 2, Ventura. All.: Rosso