Gli Under 17 della Rari Nantes Imperia allenati da Enrico Gerbò battono 9-2 Sturla, in trasferta. Dopo il rinvio della prima giornata, quello di ieri era l’esordio stagionale nel Gruppo B della Liguria.

Avvio subito in discesa per Imperia grazie ad uno 0-3, firmato dalla doppietta di Spano e dal gol di Merkaj. Ancora Spano infilava il +4, prima che Sturla accorci le distanze ad un minuto dall’intervallo lungo.

Nella ripresa, la musica non cambia: ancora doppietta di Spano (per lui pokerissimo) e gol di Sapino portano il punteggio alla soglia della tranquillità per affrontare gli ultimi minuti.

Negli ultimi minuti di gioco, Merkaj confeziona la personale tripletta che sancisce il 2-9 finale.

Il cammino parte col piede giusto.

TABELLINO

STURLA – R.N.IMPERIA 2-9

(0-3; 1-1; 1-3; 0-2)

STURLA: Pasini, Bossari, Ferrando, Doretti, Gazzello 1, Bozzo, Secchiaroli, Polizzi, Bollati 1, De Andreis, Rebora, Steri.

IMPERIA: Di Fini, Spano 5, Merkaj E., Merkaj R. 3, Russo, Kovacevic, Bracco, Staltari, Piskunov, Paganoni, Sapino 1, Grosso, Ferrari. All.: Gerbò

Sup.Num.: Sturla 0/7; Imperia 1/6