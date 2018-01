Ad Imperia la Polizia Municipale ha annullato 518 multe. La cancellazione dei verbali (la maggior parte dei quali tra i 70 e i 100 euro) è avvenuta tra la seconda parte del 2016 e l’intero 2017. Gli errori in diversi casi sono legati ad una sbagliata interpretazione di una situazione viabilistica. Oltre la metà di 135 verbali cancellati (su un totale di ben 11.600 multe) fa riferimento a 69 accessi apparentemente non autorizzati alle Ztl, ma in realtà regolari, come scrive Giorgi Bracco su “Il Secolo XIX”.