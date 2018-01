Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Bevera| Mobilitazione di soccorsi nella frazione di Bevera a Ventimiglia dove pochi minuti fa un furgoncino è rimasto bloccato nel guado del torrente, chiuso questa mattina dalle sbarre per la presenza di acqua, sul posto si sono precipitati Croce Verde Intemelia Polizia di Stato è Vigili del Fuoco ma fortunatamente non ci sono stati feriti e la situazione si è risolta senza problemi.

