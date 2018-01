Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Perde il Cervo in casa, ma resta terzo in compagnia del Baia Alassio, dopo quattro sconfitte torna alla vittoria il Riva Ligure, alla Virtus Sanremo il derby con la Carlin's Boys

