Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Cairese 39 Arenzano 33 Alassio 33 Campomorone S.O. 29 Ospedaletti 29 Taggia 28 Bragno 27 Loanesi S.F. 24 Voltrese 22 Sant’Olcese 21 Legino 21 Ceriale P.C. 14 Campese 13 Borzoli 12 Pallare 11 Praese 9

Cairese – Praese Campese – Arenzano Campomorone S.O. – Voltrese Ceriale P.C. – Borzoli Legino – Pallare Ospedaletti – Alassio Sant’Olcese – Loanesi S.F. Taggia – Bragno

Chi vince oggi, mette una ipoteca sui play off, testa coda fra Cairese e Praese