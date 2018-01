Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Cairese 42 Alassio 36 Arenzano 33 Campomorone S.O. 32 Bragno 30 Ospedaletti 29 Taggia 28 Loanesi S.F. 24 Sant’Olcese 24 Legino 24 Voltrese 22 Campese 16 Borzoli 15 Ceriale P.C. 14 Pallare 11 Praese 9

Cairese – Praese 1 – 0 Campese – Arenzano 1 – 0 Campomorone S.O. – Voltrese 5 – 1 Ceriale P.C. – Borzoli 0 – 1 Legino – Pallare 2 – 1 Ospedaletti – Alassio 2 – 4 Sant’Olcese – Loanesi S.F. 3 – 2 Taggia – Bragno 1 – 3

Il Bragno si conferma squadra ostica per il giallorossi, le vespe alassine pungono ad Ospedaletti

Calcio, Promozione: giornata da dimenticare per Ospedaletti e Taggia che escono dai...