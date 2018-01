Bilancio ampiamente positivo per l’apericena organizzato ieri sera al “Black & White” in via Dante 39 a Ventimiglia L’ospite d’eccezione è stato il campione di ciclismo Claudio Chiappucci. I gestori ringraziano Claudio e tutti i partecipanti per l’ottima uscita della serata.

“L’apericena con musica si effettuerà ogni venerdi a partire dalle 18.30 cercando di stupire, portando altri ospiti,sempre di più i nostri clienti – dicono i gestori del “Black & White” – Il nostro locale sarà aperto ogni giorno dalle 5.30 fino alle ore 20 e ogni giorno sarà effettuato l’aperitivo con tagliere”.