Stamani, a Ventimiglia, in località Porra, un uomo di circa 60 anni ha riportato gravi ferite dopo essere caduto dal tetto della propria abitazione. In un primo tempo è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale “Saint Charles” di Bordighera. Subito dopo l’elicottero dei vigili del fuoco ha trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure.