È fissata per le 14.30 di questo pomeriggio la partenza della Sanremese per la trasferta di Scandicci.

Per la gara di domani mister Massimo Costantino dovrà fare a meno dell’infortunato Max Taddei e dello squalificato Giuseppe Cacciatore.

Ancora da valutare le condizioni di Giorgio Gagliardi, Luca Colantonio e Nicholas Costantini.

A disposizione per la gara in terra toscana anche il neo acquisto Riccardo Rotulo, arrivato in settimana dall’Akragas.

Lo Scandicci è reduce dalla sconfitta di domenica scorsa 3-1 sul campo del Serravezza Pozzi. Si trova al penultimo posto in classifica con un bottino di 9 punti frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 14 sconfitte.