È ormai imminente il momento della scelta alla scuola superiore.

Il plesso per l’Agricoltura dell’IIS “Ruffini-Aicardi” di Sanremo, oggi, sabato 20 gennaio, (dalle 15 alle 18), organizza un nuovo “open day” per presentare l’offerta formativa dell’Istituto.

La referente per l’orientamento, professoressa Ilaria Ambrosini, con un gruppo di docenti e di studenti dell’istituto, sarà felice di incontrare gli allievi delle terze medie che con le loro famiglie vorranno partecipare all’evento.

Potranno avere informazioni dettagliate sulle materie che caratterizzano il corso, i numerosi progetti e le attività proposti dall’istituto e l’alternanza scuola/lavoro.

La professoressa Ambrosini sottolinea che: “L’Istituto per l’agricoltura, lo sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, ha durata quinquennale e permette di conseguire un diploma con il quale è possibile accedere a tutte le facoltà universitarie, ai concorsi nella PA e consente l’inserimento nel mondo del lavoro con la qualifica di Agrotecnico.

All’Istituto è annesso un Convitto, nel quale possono alloggiare gli studenti che abitano fuori Sanremo.

Nelle ore pomeridiane è inoltre possibile prendere parte allo studio guidato pomeridiano: i ragazzi terminate le lezioni, dopo aver pranzato nella mensa dell’Istituto, affiancati dagli Istitutori (educatori professionali) svolgono i compiti e approfondiscono gli argomenti affrontati a lezione.

Una piccola scuola,un ambiente sereno ed accogliente, un percorso didattico mirato al campo scientifico, ricco di esperienze laboratoriali e con molte attività pratiche coinvolgenti…la nostra scuola è tutto questo!”