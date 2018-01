La galleria San Giacomo, dal Km 6,015 al Km 7,579 della strada statale 718 “Variante di Sanremo”, sarà chiusa al traffico dal 22 gennaio al 2 febbraio, in orario notturno compreso tra le 22 e le 6 del giorno successivo, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Il provvedimento è necessario per consentire i lavori di posa di una infrastruttura telefonica. Nelle ore di chiusura il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria in via Pascoli per i veicoli in direzione Taggia – Sanremo, mentre i veicoli in direzione Sanremo-Taggia dalla località Borgo Tinasso per la strada comunale di Sanremo, da via Pascoli si immetteranno sulla statale 718.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito www.stradeanas.it.