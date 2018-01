Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

L’Associazione Volontari Sanremo, anche quest’anno, ha collaborato con il Lions Club Sanremo Matuzia in occasione della consueta raccolta alimentare a favore delle persone bisognose della città di Sanremo durante la giornata di sabato 20 gennaio. Il servizio è stato svolto presso il supermercato Coop di Corso Matuzia alla Foce di Sanremo. Il supporto di tre volontari e il mezzo 110 servirà al Lions per la consegna degli alimenti raccolti alle parrocchie cittadine.

Sanremo, alla Coop in corso Matuzia raccolta alimentare dell’Associazione Volontari Sanremo