Nell’inchiesta sulla vendita dello stabilimento balneare “Sogni d’estate” a Imperia, venduto nel 2017, si ipotizzano nuove ipotesi di reato tra cui un’usura “impropria”. Procura e Finanza hanno sequestrato una corposa documentazione, la maggior parte facente capo al commercialista Luca Ramone, partendo da una denuncia dei vecchi proprietari e da un esposto di Claudio Roggero. Ramone è indagato per truffa, riciclaggio e intestazioni fittizie di beni, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

