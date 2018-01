Il Presidente del Premio “Ossi di seppia” Laura Cane, consigliere alla Cultura del Comune di Taggia), rende ufficialmente noto il numero di adesioni: 1.504, provenienti da tutta Italia e da molte altre nazioni (Francia, Stati Uniti, Canada, Cile, Argentina, Ucraina, Russia, Svizzera, Argentina, Olanda, Croazia, Spagna, Inghilterra, Filippine, Malta, Tunisia, Bangladesh, Giappone, Bulgaria, India, Romania, Albania, Marocco, Polonia), e nel contempo divulga alcuni risultati assai parziali, inerenti i vari “riconoscimenti” previsti per i partecipanti.

La Miglior “Autrice Under 25” è Jessica Zambellini, 25enne di Sanremo, che dopo gli studi liceali nella città matuziana, si traferisce a Milano per seguire dei corsi di specializzazione fotografica, dove tutt’ora vive, svolgendo attività artistica nel campo dell’immagine.

Si riporta un testo che ha riscontrato parere positivo da parte della Giuria, che è composta da Tomaso Kemeny, Letizia Lodi, Claudio Damiani e coordinata dal segretario del Premio Lamberto Garzia.

I Ghiacciai

Mi son sentita muta

Davanti al ghiaccio

E con te a fianco

Cosa mai avrei potuto dire,

Se non l’ovvio.

Ci circondava il bianco,

Ma noi

Giravamo pure su noi stessi

Stupefatti e sazi

Dello spettacolo.

Gioisco,

Perché ho lasciato che perdessimo

Ogni punto di riferimento,

Fermi

Sui binari del treno.

E siamo pieni di sogni

Io e te,

E ci alimentiamo.

Invece il Premio come “Miglior Autrice Straniera” è andata a Mukai Yunko, studiosa di Lingue e Letterature Romanze di Tokio, che da molti anni vive a Firenze, dove svolge attività di pittrice.

Si riporta un aiku assai evocativo.

夏空と葡萄畑の詩行かな

natsuzora to budou batake no sigyou kana

cielo d’estate-

vigne tra i vigneti

versi in verde

La premiazione della 24a edizione avrà luogo sabato 3 febbraio alle ore 17 presso la Villa Boselli di Arma di Taggia ed è pubblica.