Il Coordinamento Cittadino di Sanremo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale domani sabato 20 gennaio 2018 dalle 10 alle 19 organizza in Via Escoffier innanzi al civico n.9 a Sanremo un banchetto per iniziare la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche nazionali del 4 marzo.

“Saranno presenti dirigenti e simpatizzanti del nostro movimento i quali saranno felici di incontrare i cittadini ai quali spiegare il programma del nostro Partito fortemente voluto dalla nostra Presidente Giorgia Meloni e lanciando quindi un appello ai Patrioti d’Italia per far ritornare al primo posto le politiche che riguardano la famiglia, il Made in Italy, la difesa del lavoro italiano, una lotta seria all’immigrazione clandestina£” dicono i dirigenti di “Fratelli d’Italia”.

Sarà inoltre un momento di confronto con gli elettori di Sanremo finalizzato a conoscere dalla base i problemi della città dei Fiori per migliorare con la nostra attività consiliare la qualità di vita dei nostri concittadini.