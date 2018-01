“Golf and football music dance moment”. E’ il titolo dell’incontro cui sono invitati gli sportivi della provincia e tutti quelli che abbiano giocato a calcio, in qualsiasi categoria, o siano anche soltanto appassionati. Tutti possono liberamente presentarsi. E’ il nuovo appuntamento organizzato da “Quelli del calcio”. Questa volta al ristorante Buca Cena (Circolo Golf) di Sanremo, martedì 23 febbraio alle 21. Una serata dove ci saranno anche momenti musicali con il cantante Mauro Neuhoff e sarà gradita la presenza femminile anche perché si ballerà. Spazio pure al karaoke e ai giochi di magìa e prestigio.

“L’intento – afferma Pino Balestreri – è di riscrivere tutti insieme la storia della nostra leggenda. L’evento si svolgerà nella cornice magica della club house del Golf Club, sede del ristorante Buca Cena. Ringrazio anticipatamente tutti quelli che fanno e hanno fatto la storia del calcio provinciale”. Chiunque può presentarsi direttamente la sera stessa della cena. Negli scorsi incontri sono intervenuti soprattutto ex calciatori e loro amici. Questa volta la cena è allargata anche agli altri sportivi, ai simpatizzanti e alle signore.