Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Enzo Canepa, sindaco di Alassio, è stato condannato a pagare 4 mila euro di multa dal giudice Francesco Giannone per la cosiddetta “ordinanza antimigranti” giudicata discriminatoria. L’ordinanza era già stata annullata dal tribunale civile di Genova e il sindaco era arrivato a giudizio perché si era opposto al decreto penale di condanna della Procura di Savona. Il pm aveva chiesto anche una condanna ad un mese di reclusione ma il giudice ha ritenuto di non applicare una pena detentiva.

Ordinanza anti-migranti, 4 mila euro di multa per il sindaco di Alassio